Мать убитого в Петербурге мальчика стала подозреваемой в рамках уголовного дела

Фото: sledcom.ru

Мать девятилетнего мальчика, пропавшего в Петербурге в конце января и найденного убитым спустя несколько дней, стала подозреваемой в рамках уголовного дела. Об этом сообщил в своем телеграм-канале адвокат семьи ребенка Никита Сорокин.

Речь идет о деле, возбужденном из-за халатности должностных лиц школы и районных органов соцзащиты. По версии следствия, сотрудники учебного заведения и соцобслуживания не обеспечили должного контроля за условиями проживания и обучения детей женщины. Семья с декабря 2025 года была признана неблагополучной, в ней воспитываются шестеро детей.

"Дело (в отношении Ксении Тифитулиной. – Прим. ред.) действительно возбудили. Мы знаем, что существует группа совершенно посторонних людей-хейтеров, которые поставили целью во что бы то ни стало требовать крови родителей погибшего мальчика", – написал он.

Именно поэтому, объяснил юрист, Следственный комитет РФ обязан проверить все доводы, появившиеся в интернете. При этом правозащитник выразил надежду, что в ближайшее время прокуратура отменит постановление о возбуждении дела.

Ребенок ушел из дома 30 января и не вернулся. Выяснилось, что он сел в автомобиль, за рулем которого был Петр Жилкин.

Вскоре подозреваемого задержали. Сначала он отказался давать показания, однако позже признался в убийстве ребенка.

В местах пребывания Жилкина провели обыски. На электронных устройствах мужчины была обнаружена порнография с участием несовершеннолетних.

Спустя несколько дней тело ребенка нашли около Нижнего Шингерского водопада в Ленобласти. Суд отправил обвиняемого под стражу на 1 месяц и 30 суток.

