11 февраля, 18:03

Происшествия

Прощание с убитым 9-летним мальчиком прошло в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

На Южном кладбище Санкт-Петербурга простились с убитым 9-летним мальчиком, тело которого было найдено вмерзшим в лед у водопада в Ленинградской области, сообщили РИА Новости.

Траурная церемония прошла на площадке перед часовней святителя Тихона. Принять в ней участие могли все желающие. В отдельном шатре был установлен гроб, у которого горожане оставляли цветы и детские игрушки, передает агентство.

Один из организаторов траурной церемонии сообщил, что семья погибшего решила проститься с ним отдельно. Похороны состоятся также на Южном кладбище в узком кругу.

Мальчик пропал 30 января, в связи с чем были организованы его поиски. Позже выяснилось, что ребенка посадил в автомобиль неизвестный мужчина. По версии правоохранителей, тот предложил мальчику 5 тысяч рублей за интимную связь. Мальчик отказался, пообещав сообщить о предложении злоумышленника. Тогда мужчина, опасаясь последствий, решил убить ребенка.

2 февраля подозреваемый был задержан. Сперва он отказывался давать показания, но позже признался в убийстве. Тело ребенка было найдено на следующий день. Суд отправил обвиняемого под стражу на 1 месяц и 30 суток.

После убийства мальчика также было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Фигурантами стали должностные лица одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района города.

Подозреваемый в похищении ребенка в Санкт-Петербурге признался в его убийстве

происшествиярегионы

