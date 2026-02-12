Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 21:17

Политика

ЛДПР назвала провокацией заявление Эйдельштейна о недопуске на "Жириновские чтения"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В ЛДПР назвали провокацией утверждения родственника основателя партии Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна о том, что его не пустили на партийное мероприятие. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Эйдельштейна не пустили на "Жириновские чтения" в МГИМО. В партии заявили, что подобные ситуации происходят не впервые.

"Его цель – провокация, он приходит именно на те мероприятия, где всегда действует пропускной режим, при этом никогда не регистрируется, как это предусмотрено правилами площадок. У нас не проходной двор", – отметила фракция.

В партии добавили, что на международный научно-экспертный форум "Жириновские чтения" действовала открытая регистрация для всех желающих. По словам представителей ЛДПР, иностранные гости без проблем прошли регистрацию, что, по их мнению, свидетельствует о намерении Эйдельштейна создать информационный повод, игнорируя правила доступа на площадку.

В октябре 2022 года Нальчикский суд впервые признал Эйдельштейна внебрачным сыном Жириновского. Однако в феврале 2023 года Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил это решение по жалобе. В августе того же года Эйдельштейн принял еще одну попытку подать иск для реализации своих наследственных прав, но суд отказал в его принятии, ссылаясь на предыдущее решение Верховного суда.

Официально Эйдельштейн добился признания отцовства лишь в июне 2024 года после многолетних судебных разбирательств, связанных с вопросами наследства.

Читайте также


политика

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика