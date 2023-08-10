Суд не признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Никулинский районный суд Москвы не принял на рассмотрение иск внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна о признании отцовства. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд отказал в принятии иска, так как имеется вступившее в законную силу решение Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по спору между теми же сторонами", – объяснил собеседник агентства.

Отмечается, что изначально Эйдельштейн подал иск о признании отцовства в Нальчикский суд. Он в октябре 2022 года признал мужчину сыном политика, однако в феврале этого года Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил данное решение. Причиной этого стала жалоба от некого заинтересованного лица.

Также Верховный суд вынес новое решение, которое полностью отказывает в удовлетворении исковых требований. Кем является заинтересованное лицо, собеседник агентства не сообщил.

Иск Эйдельштейна о признании отцовства зарегистрировали 2 августа. Это было необходимо для реализации его наследственных прав.

Ранее Тверской районный суд столицы арестовал Эйдельштейна на 15 суток за мелкое хулиганство. Его признали виновным по части 2 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Малиновый пиджак Жириновского продали на аукционе