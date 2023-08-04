Внебрачный сын Жириновского подал в суд иск о признании отцовства из-за наследства

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Внебрачный сын бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн подал в суд иск о признании отцовства. Это необходимо для реализации его наследственных прав. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Никулинский районный суд Москвы.

Отмечается, что иск зарегистрировали в среду, 2 августа, до этого он был передан судье Юлии Голяниной. Дата заседания пока не назначена.

В феврале Эйдельштейн, находясь в ресторане "Ткемали", вел себя неподобающим образом. За дебош мужчину увезли в отдел полиции. Там он проявил агрессию по отношению к полицейским, оскорблял их и ударил инспектора ППС кулаком в грудь.

Тверской районный суд столицы арестовал Эйдельштейна на 15 суток за мелкое хулиганство. Его признали виновным по части 2 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

При этом на судебном заседании он заявил, что не бил полицейского. Вину в совершении административного правонарушения Эйдельштейн признал частично.

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