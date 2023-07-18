NFT-портрет Жириновского представят на выставке картин в "Сколково" 6 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Портрет основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, выполненный в виде невзаимозаменяемого токена (NFT), будет представлен на выставке Международного союза художников NFT и Digital-Art в "Сколково" 6 августа. Об этом председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) написал в своем телеграм-канале.

"Жириновский навсегда! Теперь он увековечен и в NFT. <…> Цифровой слепок "Жириновского с сигариллой" – еще один символ прогрессивности самой ЛДПР и дань уважения к современным технологиям ее основателя", – подчеркнул он.

Нилов заметил, что фотография "прошла много испытаний и кабинетов". Узнать ее историю можно будет на выставке.

Ранее фракция ЛДПР во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представила политический алгоритм "Жириновский". Он способен смоделировать некоего ученика политика, который будет становиться все более продвинутым, уточнил глава партии Леонид Слуцкий.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Медики до последнего боролись за его жизнь, оказывая основателю ЛДПР всю возможную помощь.

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