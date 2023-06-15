ЛДПР показала на ПМЭФ политический цифровой алгоритм "Жириновский"

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Фракция ЛДПР во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представила политический алгоритм "Жириновский", пишет ТАСС.

Механизм призван стать "цифровым учеником" основателя партии Владимира Жириновского. По словам нынешнего главы фракции Леонида Слуцкого, речь идет об одном из "самых сногсшибательных, зубодробительных и умопомрачительных проектов" из всего, что будет производиться в ближайшие годы в области нейросетей.

"Я сразу должен сказать: это не Жириновский. Создать Жириновского и быть вторым Жириновским никому сейчас и в будущем наверняка не удастся", – заявил Слуцкий.

Глава фракции подчеркнул, что новый алгоритм способен смоделировать некоего ученика политика, который будет становиться все более продвинутым. Куратором данного проекта стал думский депутат от партии либерал-демократов Владимир Кошелев. Он отметил, что механизм способен раздражаться и ругаться, если задать ему один и тот же вопрос больше двух раз.

На это Слуцкий уточнил, что ругаться алгоритм может "очень характерным образом". Инновация способна давать разные ответы.

В ходе презентации алгоритм, практически полностью копирующий голос Жириновского, раскритиковал лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Нейросеть заявила, что за него было бы стыдно Владимиру Ленину. Вместе с этим алгоритм рекомендовал закрыть границы с Украиной и поддержал бойцов спецоперации.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Медики до последнего боролись за его жизнь, оказывая основателю ЛДПР всю возможную помощь.