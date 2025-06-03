Племянница Жириновского обжаловала решение суда по иску к его сыновьям

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Племянница основателя ЛДПР Владимира Жириновского Елена Листопадова обжаловала решение суда по иску сыновей политика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Преображенский суд Москвы.

Ответчиками по ее апелляционной жалобе выступают сыновья Жириновского Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн.

Листопадова потребовала признать недействительным договор пожизненного содержания с иждивением. Суд по этому делу длится с 2022 года. Истцом также является еще одна родственница политика – Наталья Соколова.

В начале мая Листопадова и Соколова не смогли добиться через суд признания договора пожизненного содержания с иждивением недействительным. По данным СМИ, родственницы также просили суд об истребовании имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу. В этих требованиях им тоже было отказано.

Внебрачный ребенок Жириновского Олег Эйдельштейн был признан его сыном только в июне 2024 года. Он добивался этого несколько лет из-за наследства.

Изначально Эйдельштейн подал иск о признании отцовства в октябре 2022 года в Нальчикский суд. Тогда же инстанция признала мужчину сыном политика, однако в феврале 2023 года Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил данное решение. Причиной этого стала жалоба от некоего заинтересованного лица.

Затем Эйдельштейн подал еще один иск в августе 2023 года. Это было необходимо для реализации его наследственных прав. Тем не менее тогда суд отказал в принятии этого иска в связи со вступившим в силу решением Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики.