Советский загранпаспорт Жириновского выставлен на торги в Санкт-Петербурге

Фото: bidspirit.com

Советский загранпаспорт экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского выставлен на торги в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает аукционный онлайн-портал Bidspirit.

По данным площадки, торги проведет Северный аукционный дом 27 апреля. Стартовая цена лота – 100 тысяч рублей. В описании товара говорится, что загранпаспорт в хорошем состоянии.

Ранее красный пиджак Жириновского передали в Государственный центральный музей современной истории РФ. В учреждении также хранится фуражка, удостоверение, избирательные бюллетени, предвыборная листовка политика.

В мае 2014 года в эфире программы "Политика" бывший лидер ЛДПР подарил красный пиджак ведущему Александру Гордону. В марте 2023-го предмет гардероба был выставлен на продажу на аукционе "Литфонд" в Петербурге и продан за 280 тысяч рублей. Вырученные средства направили на благотворительность.