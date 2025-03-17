Картина Васнецова "Богомольцы" продана на аукционе в Москве за 135 млн рублей

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Ранее неизвестную картину художника Виктора Васнецова "Богомольцы" продали на аукционе в Москве за 135 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома.

Во время торгов 16 марта были проданы полотна на 250 миллионов рублей. Картину "Христос в терновом венце" Кузьмы Петрова-Водкина продали за 30 миллионов рублей, "Эскиз костюма Даши" для оперы "Вражья сила" Бориса Кустодиева купили за 11 миллионов рублей, картина "Побережье Ниццы" Ивана Айвазовского была продана за 6 миллионов рублей.

На аукционе также выставлялись работы Марка Шагала, Карла Брюллова, Ильи Репина, Николая Рериха и других русских художников. Собрание полотен оценивалось в 1,5 миллиарда рублей.

Картина "Богомольцы" была продана на аукционе Sotheby’s за 50 тысяч долларов. Холст представили как работу неизвестного художника второй половины XIX века. Однако после продажи полотно передали на экспертизу в Русский музей.

Эксперты атрибутировали картину как произведение раннего периода творчества Васнецова. Они также определили, что это одна из вариаций картины "Нищие-певцы", написанной в 1873 году, отметил аукционный дом.

На картине нет подписи художника, однако содержится приписка: "Песни слепцовъ писаны... Парижскимь...въ Париже". Помимо нее, уровень мастерства и характерные особенности стиля позволили определить круг художников, которые могли создать это произведение. Специалисты Русского музея, помимо Васнецова, рассматривали работы Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Поленова, Николая Дмитриева-Оренбургского и Константина Савицкого.

Затем эксперты установили авторство, ведь Васнецов представлял картину на выставке в Парижском салоне. Где находилось полотно до торгов 2003 года, неизвестно.

Ранее письма Ивана Шмелева выставили на торги за 500 тысяч рублей. Темой некоторых было негодование писателя по поводу ситуации, связанной с положением Ивана Бунина. Кроме того, на аукционе были представлены редкие библиофильские издания: "Ночные Каракули. Литутиль первый" Алексея Крученых с его автографом поэту Николаю Асееву и "Древности Российского государства" Федора Солнцева.