Пейзаж Айвазовского продан за 130 млн рублей на аукционе в Москве

"Галатская башня в лунном свете", И. Айвазовский. Фото: moscow-auction.ru

Пейзаж "Галатская башня в лунном свете" русского живописца Ивана Айвазовского продан за 130 миллионов рублей на аукционе в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского аукционного дома.

По информации пресс-службы, продажа данного пейзажа обновила предыдущий рекорд арт-рынка на работы художника.

Проданная картина Айвазовского относится в раннему творчеству живописца, а ее первым обладателем был российский император Николай I, рассказал соучредитель Московского аукционного дома Федор Светлаков. По его словам, за ходом торгов и вовлеченностью игроков смотрели "с азартом". Изначально планировалось, что сумма продаж в ходе аукциона может составить 100 миллионов рублей, однако по итогу она превысила 300 миллионов, добавил Светлаков.

Другими наиболее дорогими проданными вещами оказались "Пейзаж с березами" и этюд "Персидка" к картине "Садко в подводном царстве" русского художника Ильи Репина. Эти работы были проданы за 40 и 50 миллионов рублей соответственно.

Ранее на торгах в Гамбурге продали рукопись рассказа "Первое горе" и письмо писателя Франца Кафки. Речь идет о пятистраничном оригинальном рассказе и трехстраничном письме-сопроводителе, написанном в 1922 году. Их купил частный коллекционер за 286 тысяч евро.