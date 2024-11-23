Рукопись Кафки "Первое горе" и письмо Кафки проданы на аукционе на 286 тыс евро

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На торгах в Гамбурге была продана рукопись рассказа "Первое горе" и письмо писателя Франца Кафки. Их продали частному коллекционеру за 286 тысяч евро, передает РИА Новости.

Речь идет о пятистраничном оригинальном рассказе и трехстраничном письме-сопроводителе, написанном в 1922 году.

Как сообщает аукционный дом, это письмо, которое считалось утраченным на протяжении многих лет, было найдено в семье адресата, соредактора журнала "Гений", Ганса Мардерштейга, в 1983 году.

Кафка умер в 1924 году в возрасте 40 лет.

Ранее четыре произведения искусства, созданные художниками Анри Матиссом, Василием Кандинским, Пабло Пикассо и Клодом Моне, были проданы на аукционе в Нью-Йорке за 121 640 000 долларов. Общая сумма с продажи коллекции американской предпринимательницы Сайделл Миллер составила 174 миллиона долларов, позже она достигнет 200 миллионов.