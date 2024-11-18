Аукционный дом во Франции отказался отменять сделку по украденному указу Петра II

Фото: aguttes.com

Французский аукционный дом Aguttes, который продал украденный из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) подлинник указа Петра II, не планирует отменять сделку. Об этом РИА Новости рассказала директор отдела книг, рукописей и ценных документов в организации Софи Перрин.

Она объяснила, что Центральный офис по борьбе с торговлей культурными ценностями (OCBC), который проводил расследование данного дела, не обнаружил причин для отмены сделки. В связи с этим Перрин отметила, что продажа указа Петра II не будет прерываться.

В конце октября полиция Москвы приступила к проверке после информации о подмене в Российском военно-историческом архиве одного из первых документов Петра II "Указ императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова 9 сентября 1727 года".

Однако спустя время появилась информация, что указ продали на аукционе во Франции. По итогам торгов документ приобрели за 3 120 евро – около 330 тысяч рублей. После этого посольство России в Париже потребовало отменить сделку и вернуть документ.

