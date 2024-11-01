Украденный из архивов РФ указ Петра II продан на аукционе во Франции

Фото: aguttes.com

Пропавший из архивов России указ императора Петра II продали на аукционе во Франции. Об этом свидетельствуют данные сайта аукционного дома Аguttes.

"Очень редкий военный указ этого царя, умершего в 14 лет", – говорится в описании лота.

Документ был продан по итогам торгов за 3 120 евро – около 330 тысяч рублей.

В конце октября правоохранительные органы Москвы начали проверку после информации о подмене в Российском военно-историческом архиве одного из первых указов Петра II.

Неизвестные подменили "Указ императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова 9 сентября 1727 года". Правоохранители выясняют, кто и когда совершил данное преступление.