В библиотеке Манхэттена обнаружен неизвестный вальс Фредерика Шопена

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Ранее неизвестный вальс композитора Фредерика Шопена обнаружили в научной библиотеке и музее Моргана в Манхэттене в США, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

В библиотеку вальс попал в 2019 году через завещание частного лица. Эксперты отметили, что произведение завершено, однако вальс отличается от других: в нем 48 тактов с повторением, или около 80 секунд.

"Произведение в тональности ля минор имеет необычные динамические отметки", – добавили в пресс-службе библиотеки.

Ранее в Италии обнаружили фото экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля, которое было украдено из отеля в Канаде два года назад. Новый владелец приобрел фотографию у лондонского аукционного дома Sotheby’s, не зная о ее краже. При этом в апреле текущего года был задержан подозреваемый в краже. Его обвинили в совершении преступления, подделке документов и торговле краденым имуществом.