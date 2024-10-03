Концерты XXIV Международного музыкального фестиваля ArsLonga пройдут в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Международный музыкальный фестиваль ArsLonga пройдет в России 24-й раз. Московская программа будет представлена с 19 октября по 24 ноября сразу на нескольких площадках, включая Зал "Зарядье" и Консерваторию. Региональная программа продлится до февраля 2025 года.

В рамках фестиваля запланированы творческие встречи и бесплатные мастер-классы ведущих музыкантов России, программа "Чайковский. Все симфонии", посвященная творчеству великого композитора, и опера "Евгений Онегин", приуроченная к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Открытие фестиваля состоится в Большом зале Консерватории 19 октября – музыканты Московского государственного симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Ивана Рудина исполнят Первую и Четвертую симфонии Петра Чайковского. Также концерты в Консерватории пройдут 23 и 29 октября.

2 ноября на сцене зала "Зарядье" народный артист России Денис Мацуев в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра исполнит концерт для фортепиано с оркестром № 1. Также в этот вечер будет представлен шедевр творчества Чайковского, заслуженно называющийся оперой без слов – произведение, основанное на философской трагедии английского поэта Джорджа Байрона, симфония "Манфред".

Традиционно концертная программа фестиваля завершится в зале "Зарядье": 23 и 24 ноября в сопровождении хора и Московского государственного симфонического оркестра зрителей ждут лирические сцены из оперы "Евгений Онегин" на либретто К. Шиловского по одноименному роману в стихах Пушкина. На сцене – Елена Стихина, Владислав Сулимский, Алексей Татаринцев, Екатерина Сергеева, Владислав Попов, Антон Бочкарев и другие (в программе возможны изменения).

Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры РФ.

Ранее на ВДНХ открылась тематическая программа в честь Международного дня музыки – она будет длиться весь месяц. В павильоне "Рабочий и колхозница" для москвичей и туристов организуют концерты, лекции и спектакли: например, посетители услышат произведения классиков – Рахманинова, Глинки, Бизе и Моцарта, рассказала заммэра Наталья Сергунина.