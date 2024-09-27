Концерты и лекции пройдут на ВДНХ в честь Международного дня музыки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

На ВДНХ пройдет тематическая программа в честь Международного дня музыки, который отмечается 1 октября. Она будет длиться весь месяц, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"В павильоне "Рабочий и колхозница" для москвичей и туристов организуют концерты, лекции и спектакли. Например, посетители услышат произведения классиков – Рахманинова, Глинки, Бизе и Моцарта", – подчеркнула она.

Вход на мероприятия свободный по предварительной регистрации на странице "Лектория ВДНХ".

2 октября в 19:00 пройдет спектакль "Признак оперы" в постановке Московского театра кукол. Зрители увидят четыре известных оперных сюжета: "Волшебная флейта" Вольфганга Моцарта, "Иван Сусанин" Михаила Глинки, "Орфей и Эвридика" Кристофа Глюка и "Кармен" Жоржа Бизе.

3 октября в 19:00 для гостей организуют музыкальную программу "Русские басы". Солисты Государственного академического Большого театра России и Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко исполнят арии и романсы из репертуара певца Федора Шаляпина.

5 октября в 19:00 ансамбль Gnessin Baroque выйдет на сцену с композициями XVII века. 9 октября в 19:00 москвичи смогут побывать на концерте "Звучащие полотна: Рерих". Гостей приглашают послушать армянские народные и литургические мелодии, напевы дудука. 12 октября в 18:00 состоится лекция "Неземная красота сопрано: от Ариадны до Шемаханской царицы" из цикла "Оперный голос в истории: меняющееся и неизменное".

27 октября в 16:00 для горожан проведут встречу "Сергей Рахманинов: "Симфонические танцы". Гостям расскажут о позднем творчестве композитора и произведении "Симфонические танцы".

Ранее в столичном метро впервые прошло выступление артистов Большого Московского цирка. Представление состоялось на площадке проекта "Музыка в метро" на станции "Мичуринский проспект". Среди выступавших зрители могли наблюдать иллюзиониста Сергея Сафронова, эквилибристов, акробатов на дорожке, а также групповое жонглирование.

