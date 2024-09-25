Артисты Большого Московского цирка впервые выступили на площадке проекта "Музыка в метро"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столичном метро впервые прошло выступление артистов Большого Московского цирка, передает пресс-служба Дептранса.

Представление состоялось на площадке проекта "Музыка в метро" на станции "Мичуринский проспект". Среди выступавших зрители могли наблюдать иллюзиониста Сергея Сафронова, эквилибристов, акробатов на дорожке, а также групповое жонглирование.

При этом все номера сопровождал балет цирка, подчеркнули в транспортном ведомстве. Кроме того, в мероприятии также принял участие художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный.

Новая площадка проекта "Музыка в метро" недавно открылась на станции "Новаторская" Троицкой линии столичного метрополитена. В переходе между двумя станциями уже прошло выступление одного из лучших исполнителей проекта – скрипача Владимира Семибратова. Это пространство стало 44-м в проекте.

Благодаря "Музыке в метро" столичные гости и жители также могут попасть на концерты звезды российской эстрады. Например, на станциях столичной подземки уже выступили Мари Краймбрери, Баста, Zivert, IOWA, Мот и Полина Гагарина.