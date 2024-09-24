Участники проекта "Искусство в метро" написали картины на станции "Деловой центр"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Участники проекта "Искусство в метро" создали картины на временно закрытой станции метро "Деловой центр", которая станет частью будущей Рублево-Архангельской линии, передает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Проект "Искусство в метро" позволяет талантливым художникам принять участие в различных мероприятиях и найти поклонников среди пассажиров городского транспорта. Минувшей ночью художники писали свои произведения на платформе и в вестибюле станции с соблюдением правил безопасности.

"В сентябре запустили второй сезон проекта "Искусство в метро". Его участниками стали около 250 художников. В рамках второго сезона уже состоялось 6 мероприятий", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее в честь проекта "Искусство в метро" выпустили новую тематическую карту "Тройка". Ликсутов подчеркнул, что для всех желающих художники могут нарисовать картину не только в метро, но и на открытом воздухе. Карту можно приобрести на сайте сувенирного магазина московского метро и во флагманских точках на станциях "Трубная" и "Маяковская".

