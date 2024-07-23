Более 420 заявок было подано на участие в проекте "Искусство в метро"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Свыше 420 заявок подали желающие поучаствовать в первом сезоне проекта "Искусство в метро". Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Отбор проводился на Южном речном вокзале. Всего в проекте будут участвовать свыше 200 художников, работы которых уже можно увидеть на площадках "Искусства в метро".

"Московский метрополитен – сам по себе масштабное произведение искусства, и мы уверены, что он вдохновит художников на создание талантливых работ", – уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Накануне на станции метро "Воробьевы горы" открылась выставка работ художника Сергея Андрияки. Жителям и гостям столицы представят 36 картин, на которых изображены деревенская природа и московские пейзажи. Выставка продолжит работу до 12 августа.

