Прием заявок на конкурс цифровых художников начался в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве начался прием заявок на конкурс для цифровых художников "Портал. Медиаарт". Событие проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участниками конкурса могут стать как профессионалы, так и любители. Им предстоит состязаться в категориях "Виджеинг" и "Моушен-графика". Прием заявок в первой категории продлится до 21 августа, а во второй – до 25 августа. Финал состоится с 5 по 7 сентября в инновационном центре "Сколково" на площадке фестиваля "Портал 2030–2050".

Моушен-графика представляет собой создание контента при помощи современных технологий и программ при сотрудничестве специалистов различных творческих направлений. В рамках конкурса участники должны будут сделать графическую работу, в котором покажут авторское видение будущего мегаполиса при помощи современных технологий.

Под виджеингом же имеется в виду процесс создания видеокомикса, когда автор объединяет короткие графические ролики в один под музыкальный трек, который не был известен художнику заранее.

Участники покажут гостям фестиваля свои футуристические образы, которые будут придумывать в режиме реального времени.

Победителей конкурса будет определять экспертное жюри, а церемония награждения пройдет на главной сцене фестиваля "Портал 2030–2050" в "Сколкове". Любой желающий сможет увидеть работы финалистов и насладиться уникальной цифровой арт-программой, вход на площадку фестиваля свободный.

Фестиваль "Портал 2030–2050" пройдет в "Сколкове" с 5 августа по 8 сентября 2024 года. Он состоится в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Вход на фестиваль будет свободным.

Событие откроется технологической выставкой "Портал. Арт". Представленные на ней инсталляции будут посвящены настоящему и будущему. Побывать на ней можно будет вплоть до завершения фестиваля.