Телеведущая Киселева: стартовал прием заявок для участия в фестивале молодежного кино

Фото: Виталий Шабуров

С 27 августа по 1 сентября состоится первый Московский международный фестиваль молодежного кино "Высоко", прием заявок для участия в котором стартовал в столице. Об этом Агентству "Москва" рассказала трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая и актриса Мария Киселева.

"Организатором этого мероприятия выступила киностудия имени Горького при поддержке департамента культуры столицы. К участию в фестивале приглашаются отечественные и зарубежные авторы картин, посвященных молодежной тематике. На конкурс будут представлены художественные, документальные и научно-популярные фильмы", – сказала Киселева.

По ее словам, эта инициатива придаст новый импульс развитию юношеского кино, который напрямую связан с реализацией проекта "Москва – город кино".

"В рамках этого проекта легендарная киностудия имени Горького перешла в прошлом году из федеральной собственности в собственность столицы, после чего началось ее бурное развитие. Один из проектов студии – "Кинокампус Горького", рассчитан на ребят от 13 до 17 лет, планирующих связать свою жизнь с киноиндустрией. Благодаря этому юноши и девушки уже побывали в шести зарубежных киноэкспедициях и сняли там свои короткометражные фильмы. Они будут показаны на фестивале вне конкурса", – добавила Киселева.

Оценивать представленные работы, добавила Киселева, будет специальное зрительское жюри, в состав которого войдут не только именитые кинематографисты, но и молодые люди. Прием заявок продлится до 5 августа.

Между тем 15 июля в столице стартовал масштабный фестиваль "Театральный бульвар". Мероприятие продлится до 11 августа на семи сценических площадках Бульварного кольца. На импровизированных сценах в пешеходных зонах свои спектакли представят независимые коллективы и известные театры.

Всего планируется задействовать для мероприятий свыше тысячи знаменитых, а также молодых артистов. Режиссеры представят свои репертуарные спектакли и специальные проекты для фестиваля. Всего покажут более 100 постановок.