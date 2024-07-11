В центре Москвы пройдет масштабный фестиваль "Театральный бульвар"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках проекта "Лето в Москве" на центральных столичных бульварах впервые пройдет фестиваль "Театральный бульвар". Он начнется 15 июля и продлится до 11 августа на семи сценических площадках Бульварного кольца, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На импровизированных сценах в пешеходных зонах свои спектакли представят независимые коллективы и известные театры "Современник", "Ленком Марка Захарова", "Мастерская Петра Фоменко", Театр на Малой Бронной и другие. Также для посетителей подготовили импровизации, цирковые представления, шоу и театральные эксперименты. Поучаствовать в мероприятиях может любой, вход свободный.

Руководитель Депкультуры Москвы Алексей Фурсин рассказал, что цель – показать горожанам культурные события, к которым может присоединиться каждый. Знакомство с театрами, спектаклями, режиссерами и артистами прямо на улицах города он назвал смелым экспериментом.

Каждая неделя будет посвящена отдельной сфере театрального искусства. Так, Тверской бульвар – оперетте, Пушкинская площадь – музыкальному театру и поэзии, Страстной бульвар – иммерсивному и визуальному театру, Цветной бульвар – цирку, Сретенский бульвар – сценическому оформлению и костюмам, а Чистопрудный бульвар – экспериментальному театру. Основная сцена будет расположена в амфитеатре "Яма" на Покровском бульваре.

Всего планируется задействовать для мероприятий свыше тысячи знаменитых, а также молодых артистов. Режиссеры представят свои репертуарные спектакли и специальные проекты для фестиваля. Всего покажут более 100 постановок.

В рамках "Театрального бульвара" изготовят декорации и проведут спектакли в разных жанрах, пригласят на открытые мастерские известных режиссеров, организуют концерты звезд театра и кино, а также представят спектакли ведущих театров как Москвы, так и всей России. Помимо этого, гости могут посетить открытые репетиции, читки, театральные и вокальные импровизации, презентации театральных школ, спецпрограммы студентов театральных вузов и независимых театров, школу театрального блогера.

Ранее сообщалось, что на площадках Мосгорнаследия пройдут тематические экскурсии, деловые игры, мастер-классы и презентации. Они подойдут как детям, так и взрослым. Занятия будут посвящены архитектуре и объектам культурного наследия Москвы. Для участия необходима предварительная регистрация.