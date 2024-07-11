На Чистопрудном бульваре пройдут лекции об Олимпиаде-80

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Бесплатные лекции об Олимпиаде-80 можно будет послушать на винтажном маркете на Чистопрудном бульваре, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

12 июля в 16:00 можно будет узнать о главном символе спортивного праздника – олимпийском мишке. Желающим расскажут, как иллюстратор детских книг Виктор Чижиков создал этот образ и как сшитого из 150 квадратных метров прорезиненной ткани восьмиметрового медведя научили летать.

Лекция, которая пройдет в это же время 13 июля, будет посвящена одежде, произведенной к Олимпиаде-80, и влиянию этого спортивного праздника на советскую моду. Лектор Валерий Архипов предстанет перед посетителями в одном из пиджаков, сшитых иностранными производителями специально для судей Олимпиады-80.

Более 500 тысяч человек посетили страницу фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" за месяц с момента его начала. Пользователи могут посмотреть актуальную информацию о мероприятиях в городе.

Наиболее популярными программами на странице проекта стали культурные и спортивные, а также интеллектуальные игры и мастер-классы. За июнь все разделы портала посетили свыше 1,5 миллиона раз. Чаще всего пользователи интересовались мастер-классами по рисованию и танцам, пленэрами, поэтическими встречами, выставками, спектаклями, лекциями по истории и литературе.

Фестиваль проходит с 1 июня по 8 сентября более чем на 600 площадках по всему городу. Гостей ждет более 40 типов мероприятий.