Более полумиллиона человек посетили страницу "Лета в Москве. Все на улицу!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Более 500 тысяч человек посетили страницу фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" за месяц с момента его начала. Пользователи могут посмотреть актуальную информацию о мероприятиях в городе, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Наиболее популярными программами на странице проекта стали культурные и спортивные, а также интеллектуальные игры и мастер-классы.

"С помощью онлайн-страницы горожане и туристы могут спланировать отдых в любом районе Москвы. Здесь они знакомятся с афишей ближайших событий – музыкальных выступлений, кинопоказов, экскурсий, тренировок, кулинарных и творческих занятий", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

За июнь все разделы портала посетили свыше 1,5 миллиона раз. Чаще всего пользователи интересовались мастер-классами по рисованию и танцам, пленэрами, поэтическими встречами, выставками, спектаклями, лекциями по истории и литературе.

В департаменте информационных технологий добавили, что популярными запросами оказались анонсы игр в бадминтон, тренировки по футболу, теннису, баскетболу, волейболу и единоборствам, занятия йогой и фитнесом.

3 июля на Тверском бульваре начался "Фестиваль Детства", который проходит в рамках проекта "Лето в Москве" и продлится до 7 июля. Гости мероприятия могут расписать чашку с игрушкой и веер, а также сделать кукол из цветных карандашей и увидеть различные детские спектакли. Площадки фестиваля открыты ежедневно в будни с 12:00 до 20:00, и в выходные – с 12:00 до 21:00.

