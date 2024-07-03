На Тверском бульваре стартовал "Фестиваль Детства"

Фото: Московские сезоны

На Тверском бульваре с 3 по 7 июля в рамках проекта "Лето в Москве" проходит большой "Фестиваль Детства". Гости мероприятия получат возможность расписать чашку с игрушкой и веер, а также сделать кукол из цветных карандашей и увидеть различные детские спектакли.

Площадки фестиваля будут открыты ежедневно в будни с 12:00 до 20:00 и в выходные с 12:00 до 21:00.

Так, 3 и 5 июля в 15:00 гости смогут принять участие в мастер-классах по росписи маркерами керамической чашки с игрушкой на крышке. Опытные преподаватели помогут посетителям правильно нанести контур изображения.

Уже 4 июля в 17:00 и 6 июля в 15:00 в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по росписи деревянных ложек изображениями животных. Кроме того, 6 июля в 13:00 и 7 июля в 17:00 гости фестиваля смогут украсить фетром пастельные карандаши, создав в ходе мастер-класса собственную кукольную вселенную.

Также в субботу, 6 июля, в 14:00 и в воскресенье, 7 июля, в 13:00 в рамках творческих занятий на Тверском бульваре можно будет украсить своими рисунками в жанре анималистики разноцветный веер. Воспользовавшись специальными фломастерами, юные посетители при поддержке преподавателей смогут нарисовать необычных бабочек и птиц.

Кроме того, на фестивале пройдут семейные чтения сказок А. С. Пушкина. Репетиции таких семейных вечеров будут проводиться с 15:00 по будням и с 12:00 по выходным во время проведения фестиваля. Дети и их родители будут читать "Сказку о рыбаке и рыбке", а также "Сказку о царе Салтане" и "Сказку о Золотом Петушке". Также юные москвичи смогут принять участие в создании афиш к постановкам этих сказок в театрах.

В рамках фестиваля на прилавках Тверского бульвара гости также смогут приобрести книги. Предложат им и "НеКнижки". Так называются красочные сказки со множеством вариантов игр, интерактивными элементами и куклами-персонажами, которых поместили под одну обложку. Это необычное издание способствует развитию мелкой моторики, а также помогает детям проигрывать социальные роли, активизируют их речь, мышление и восприятие. Также на фестивале можно будет приобрести книги, предназначенные для театра теней. Издание поможет визуализировать главные образы детской литературы.

Кроме того, дети, которые придут на фестиваль, смогут увидеть модернизированные 3D-игрушки и фигурки из дерева, в которые могли бы играть их бабушки в детстве. Также на мероприятии будут представлены разнообразные головоломки, конструкторы, бубны, поющие чаши и воздушные шары.

На "Фестивале Детства" выступят и театральные коллективы, которые будут бесплатно показывать представления на расстоянии вытянутой руки от зрителей, без подмостков. Увидеть артистов можно будет у памятника Сергею Есенину и рядом с монументом Клименту Тимирязеву.

Так, артисты театра "Каникулы Про" покажут спектакль об оживших игрушках. Персонажи пьесы напомнят зрителям знаменитых героев Вячеслава Полунина. Посмотреть представление москвичи и гости столицы смогут 6 и 7 июля в 18:00.

Мимы и эквилибристы театра "Сосферас" выступят на фестивале со спектаклем "Цветной бум" 6 июля и 7 июля в 19:00. Гости смогут увидеть пантомиму от персонажей в градиентных костюмах с необычными головными уборами, все элементы которых выполнены вручную с применением специальных технологий.

Театр "ДаМы" также выступит на фестивале 6 июля в 19:00 и 7 июля в 17:00. Гости мероприятия смогут увидеть в исполнении его актеров спектакль о стране сладостей "Шоконфетии" и споре Короля Шоколада с Феей Конфет.

Кроме того, на Тверском бульваре гости фестиваля смогут принять участие и в разнообразных спортивных активностях. Так в среду, 3 июля, в 18:00 им представится возможность освоить основы футбольного искусства. Уже 4 июля в 15:00 посетители смогут обучиться силовым трюкам. В пятницу, 5 июля, в 18:00 состоится занятие по акробатике. В субботу, 6 июля, в 18:00 пройдут спортивные соревнования среди гостей детского праздника, а в воскресенье, 7 июля, в 17:00 все посетители смогут освоить искусство бачаты.

Вместе с тем в Москве открылся новый летний сезон фестиваля "Московское чаепитие". В период с 5 по 7 июля на Тверской площади посетители смогут послушать лекции, принять участие в мастер-классах и сходить на ярмарку. Каждые пятницу, субботу и воскресенье в период с 1 июля по 15 сентября на площадках мероприятия будут проводиться театрализованные представления, посвященные культуре XVIII, XIX и XX веков.