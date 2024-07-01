Красочный флешмоб пройдет в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участники выставки на Никитском бульваре, которая проходит в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", организуют флешмоб 4 июля. Все желающие смогут расписать бульвар пастелью, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Среди участников флешмоба будет известный иллюстратор Людмила Рутка. Она оформила пастелью множество детских книг, в том числе "Секрет волшебника", "Солнечные люди" и "Волшебное путешествие". Художница представляла свои работы уже более чем на 10 выставках.

"Для пастели характерны бархатисто-матовая поверхность красочного слоя. Здесь не требуются кисти, разбавители, палитра. Нужные оттенки мастер подбирает непосредственно на холсте, накладывая один цвет рядом с другим или смешивая их, растушевывая", – сказала Рутка.

Выставка и арт-маркет "Искусство рядом" будут открыты до 8 сентября с 12:00 до 20:00 по будням, с 12:00 до 21:00 – по выходным и праздникам. Объединение "Выставочные залы Москвы" собрало работы свыше 2,5 тысячи художников.

Ранее в рамках масштабного городского фестиваля началась акция "Ваши любимые сувениры. С заботой от "Миллиона призов". До 15 июля на его площадках заработают 26 павильонов с подарками. На сайте "Миллион призов" горожане могут обменивать городские баллы на товары и услуги более 400 партнеров.

