Фотовыставка к 10-летию Агентства "Москва" пройдет на Чистопрудном бульваре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Чистопрудном бульваре откроется фотовыставка, посвященная десятилетию Агентства "Москва". Экспозицию можно будет увидеть рядом с памятником Александру Грибоедову с 1 по 14 июля.

Ежегодно на ленте данного СМИ выходит более 50 тысяч новостей, при этом в сутки на сайте агентства появляется около 120–150 публикаций. Каждый год агентство выпускает более 2,5 тысячи видео и 80 тысяч фотографий.

В течение 10 лет фотокорреспонденты СМИ фиксировали все события, происходящие в столице, создавая таким образом фотолетопись Москвы. К настоящему моменту в фотобанке агентства сохранено более 700 тысяч работ, которые являются отражением наиболее ярких моментов жизни города.

В свою очередь, Музей транспорта Москвы проведет выставку автобусов в рамках фестиваля "Ретрорейс" на Воробьевых горах 14 июля. Свою технику во время этого мероприятия также презентуют автоклубы, частные коллекционеры и мастерские, которые специализируются на реставрации.

Кроме того, в период с 1 по 10 июля в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" проходит выставка японских ирисов (энсата). Все растения, представленный в рамках экспозиции, были выращены в Московской области и Туле. Организатором мероприятия выступило Российское общество ириса.