Выставка японских ирисов пройдет в "Аптекарском огороде" с 1 по 10 июля

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Выставка японских ирисов (энсата) пройдет на территории ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" 1–10 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Выставка будет организована Российским обществом ириса. Все участвующие в экспозиции растения выращены в Московской области и Туле, уточнили в пресс-службе.

Как рассказали цветоводы, японские ирисы символизируют самурайский дух, успех и здоровье. Посетители также смогут получить консультацию по агротехнике японского ириса и заказать посадочный материал.

Ранее стало известно, что в "Аптекарском огороде" по средам и четвергам в 19:00 будут проходить вечерние экскурсии. Москвичам и гостям столицы предлагаются прогулки по дендрарию и оранжереям. В ходе экскурсии специалист расскажет об истории старинного сада и его коллекциях.