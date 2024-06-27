27 июня, 11:55Город
Выставка японских ирисов пройдет в "Аптекарском огороде" с 1 по 10 июля
Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"
Выставка японских ирисов (энсата) пройдет на территории ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" 1–10 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Выставка будет организована Российским обществом ириса. Все участвующие в экспозиции растения выращены в Московской области и Туле, уточнили в пресс-службе.
Как рассказали цветоводы, японские ирисы символизируют самурайский дух, успех и здоровье. Посетители также смогут получить консультацию по агротехнике японского ириса и заказать посадочный материал.
Ранее стало известно, что в "Аптекарском огороде" по средам и четвергам в 19:00 будут проходить вечерние экскурсии. Москвичам и гостям столицы предлагаются прогулки по дендрарию и оранжереям. В ходе экскурсии специалист расскажет об истории старинного сада и его коллекциях.
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