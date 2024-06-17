17 июня, 16:32Город
Вечерние экскурсии по средам и четвергам стартовали в "Аптекарском огороде"
Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"
В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" по средам и четвергам в 19:00 будут проходить вечерние экскурсии. Об этом сообщается в телеграм-канале сада.
Эта программа подойдет для тех, кто выходные дни проводит за городом и не может посетить "Аптекарский огород". Также экскурсии будут интересны тем, кто хочет приятно и без суеты провести время после рабочего дня.
В "Аптекарском огороде" добавили, что посетителям предлагаются прогулки по дендрарию и оранжереям. Экскурсовод расскажет гостям об истории старинного сада и его коллекциях. Каждая встреча рассчитана на один час.
Ранее в "Аптекарском огороде" расцвело розовое дымное дерево. Скумпия обыкновенная располагается у Зеркального канала. По словам представителей сада, кустарник является прекрасным фоном для фотографий.
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