Вечерние экскурсии по средам и четвергам стартовали в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" по средам и четвергам в 19:00 будут проходить вечерние экскурсии. Об этом сообщается в телеграм-канале сада.

Эта программа подойдет для тех, кто выходные дни проводит за городом и не может посетить "Аптекарский огород". Также экскурсии будут интересны тем, кто хочет приятно и без суеты провести время после рабочего дня.

В "Аптекарском огороде" добавили, что посетителям предлагаются прогулки по дендрарию и оранжереям. Экскурсовод расскажет гостям об истории старинного сада и его коллекциях. Каждая встреча рассчитана на один час.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвело розовое дымное дерево. Скумпия обыкновенная располагается у Зеркального канала. По словам представителей сада, кустарник является прекрасным фоном для фотографий.