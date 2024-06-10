Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Розовое дымное дерево расцвело в "Аптекарском огороде". Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ботанического сада.

Речь идет о скумпии обыкновенной, которая располагается у Зеркального канала. Администрация сада отмечает, что кустарник является замечательным фоном для фотографий.

"Красоту растению придают вовсе не цветки. Они мелкие и неказистые. <...> Дело в том, что вытянутые цветоножки густо покрыты огромным количеством тонких розоватых волосков", – говорится в публикации.

Ранее специалисты провели работы по высадке 4,6 миллиона саженцев виолы в Москве. Они украсили улицы, скверы, парки, площади, дворы, территории вдоль дорог и магистралей.

В рамках месячника по благоустройству столичные цветники подготовили к новому сезону. Их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения.

