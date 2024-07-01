Собянин объявил о начале нового сезона фестиваля "Московское чаепитие"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Фестиваль "Московское чаепитие" пройдет с 1 июля по 15 сентября на Тверской площади. Каждые пятницу, субботу и воскресенье с 12:00 и до 21:00 на площадках организуют театрализованные представления, посвященные культуре XVIII, XIX и XX веков, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Для гостей подготовят мастер-классы по историческим танцам и спектакль, посвященный традициям московского чаепития. Помимо этого, на площадке можно будет приобрести фирменные сувениры "Московского чаепития", в том числе и фирменный красно-золотой сервиз с достопримечательностями столицы.

К фестивалю присоединились столичные кафе и рестораны, подготовившие специальное меню к "Московскому завтраку". Ведущую роль отвели ледяному московскому чаю. В жаркие месяцы лета москвичи традиционно пили морсы, компоты и квас, но чай занимал главенствующее место. Его готовили, настаивали, а затем подавали к столу – отсюда и пошла традиция ледяного московского чая.

Гости смогут попробовать разные вкусы и найти любимый рецепт ледяного чая до 31 августа на верандах ресторанов и с 15 июля до 8 сентября – на улицах и в парках, где будут стоять тележки "Московского чаепития". Главной площадкой ледяного московского чая станет Тверская площадь.

Более того, ежедневно в ресторанах и отелях столицы можно будет заказать специальный чайный сет "Московское чаепитие". В него войдет напиток и разные традиционные угощения к чаю. Гости отелей и ресторанов также ознакомятся с гастрономическими традициями Москвы. Рестораны или отели, которые участвуют в проекте, отмечены наклейкой "Московское чаепитие".

Порядка десяти лет назад ведущие кондитеры разработали рецепт для фирменного торта "Москва". Участники проекта "Активный гражданин" дегустировали и выбрали лучший. Этим летом москвичи подберут к сладкому десерту "Чай Москва". Все желающие с 1 июля бесплатно продегустируют чайные купажи на фестивальной площадке на Тверской площади, а с 2 июля и на других точках проекта.

Проголосовать можно будет с помощью сервиса "Активный гражданин" через QR-код, размещенный на дегустационных площадках. В конкурсе участвуют пять купажей, разработанных чайными компаниями. Победителя анонсируют 8 сентября, ко Дню города.

Ранее новая акция "Ваши любимые сувениры. С заботой от "Миллиона призов" стартовала в столице в рамках городского фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". До 15 июля на его площадках заработают 26 павильонов с подарками. Для оформления сувенира необходимо авторизоваться на сайте "Миллион призов".

