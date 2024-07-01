Маршрут к 135-летию со дня рождения Веры Мухиной появился на портале "Узнай Москву"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Маршрут к 135-летию со дня рождения скульптора-монументалиста, автора памятника "Рабочий и колхозница" Веры Мухиной появился на портале "Узнай Москву". Об этом Москве 24 рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

"Новый маршрут – возможность отдать дань уважения выдающемуся скульптору, в жизни которого Москва сыграла особую роль. Экскурсия доступна как на портале, так и в приложении "Узнай Москву". Для удобства пользователей все точки маршрута отмечены на интерактивной карте", – отметили в ведомстве.

Мухина родилась 1 июля (19 июня по старому стилю) 1889 года в Риге в семье купцов. В своей автобиографии скульптор предположила, что способности достались ей от отца, который в юности часто копировал картины художника Ивана Айвазовского, и именно отец разглядел талант в совсем еще юной дочери.

В маршрут вошли локации, связанные с жизнью скульптора. Прогулка начинается с района Арбат, куда Мухина переехала в 1910 году. Здесь она ходила в художественную школу Константина Юона и творческую мастерскую в Афанасьевском переулке.

Дом-мастерская скульптора, где она трудилась над многими известными проектами, находится в Пречистенском переулке. После ее смерти жилая часть дома стала принадлежать родным Мухиной, а в западной части теперь располагается филиал Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Игоря Грабаря. В сквере рядом с мастерской установлен памятник Мухиной.

Также в программе маршрута предусмотрено посещение Арбатской площади, где раньше находился госпиталь, в котором Мухина во время Первой мировой войны работала медсестрой и встретила своего будущего мужа Алексея Замкова.

Еще одной точкой стал Московский драматический театр имени Александра Пушкина, где Мухина попробовала себя в роли художника-реформатора. А завершается путешествие в Доме Московского Политехнического общества в Малом Харитоньевском переулке. Здесь находилась студия представителя столичной школы живописи Ильи Машкова, куда на занятия приходила Мухина.

Ранее департамент культурного наследия опубликовал тематический экскурсионный маршрут, посвященный юбилею Новодевичьего монастыря.

Прогулка включает 10 мест, среди которых башни монастыря, Преображенская, Амвросиевская и Успенская церкви, колокольня, Смоленский собор, а также часовня-усыпальница известной в России семьи предпринимателей Прохоровых, основателей московской текстильной фабрики "Трехгорная мануфактура".