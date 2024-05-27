Маршрут к 500-летию Новодевичьего монастыря опубликован на портале "Узнай Москву"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Департамент культурного наследия опубликовал тематический экскурсионный маршрут, посвященный юбилею Новодевичьего монастыря, на портале "Узнай Москву". Об этом сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"В 2024 году исполняется 500 лет со дня основания обители. К этому событию мы подготовили отдельный экскурсионный маршрут, чтобы жители и гости столицы могли познакомиться с архитектурой памятника времен московского барокко", – цитируют Емельянова на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, прогулка включает в себя 10 мест, среди которых башни монастыря, Преображенская, Амвросиевская и Успенская церкви, колокольня, Смоленский собор, а также часовня-усыпальница известной в России семьи предпринимателей Прохоровых, основателей московской текстильной фабрики "Трехгорная мануфактура". Их всех можно обойти за два часа.

Стартует экскурсия в парке "Новодевичьи пруды", облагороженным Большим и Малым Новодевичьими прудами. Заключительным пунктом прогулки станет стрелецкая караульня при Никольской башне, в которой в конце XVII века жила постриженная в монахини царевна Софья.

Уточнятся, что архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря считается образцом столичного барокко. Его основал Московский князь Василий III в 1524 году. Кроме того, в 2004 году его включили в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее на портале также опубликовали маршруты проекта "Выходной с наследием". Их добавили в рамках акции "Дни исторического и культурного наследия Москвы", которая проходит в столице с 18 апреля по 31 мая. Во время прогулки жители и гости столицы смогут поучаствовать в деловой игре, посетить Государственную Третьяковскую галерею и тематическую выставку, а также познакомиться с новой площадкой Малого театра.