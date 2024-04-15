Собянин: дни исторического и культурного наследия пройдут с 18 апреля по 31 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дни исторического и культурного наследия пройдут в Москве с 18 апреля по 31 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, на протяжении всех дней жители и гости столицы смогут познакомиться на экскурсиях, лекциях, мастер-классах с примерно 300 памятниками московской старины. Всего же, как он утверждает, запланировано более 600 мероприятий.

Мэр указал на то, что такая акция проводится для демонстрации современной жизни памятников Москвы, включая их исторические функции. В качестве примера Собянин привел жилой дом Наркомфина, Дворец пионеров, где работает учреждение допобразования, а также дом-коммуна, где расположено студенческое общежитие.

При этом отдельный цикл мероприятий будет посвящен усадебному наследию, а на некоторых площадках пройдет специальная семейная программа. Так, в парке "Митино" запланирован детский мастер-класс "Я – археолог" и для взрослых – выставка "Стиль былых времен".



Записаться на мероприятия можно на портале "Узнай Москву".

Ранее Собянин сообщил, что сервис "Вместе с культурой" помог организовать 25 тысяч мероприятий. В каталоге представлены более 1,3 тысячи помещений. Выбрать наилучший вариант можно с помощью интерактивной карты, календаря свободных дат и фильтра по типу мероприятий.

