Москвичам рассказали о проекте "Детство в городе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В дни школьных каникул Мосстройинформ подготовил для учеников начальных и средних классов мастер-классы, интерактивное занятие и интеллектуальную игру в рамках проекта "Детство в городе". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Он рассказал, что "Детство в городе" является новым проектом Мосстройинформа для маленьких горожан, реализуя который планируется привлечь внимание детей, педагогов и родителей к истории и современности градостроительного развития столицы. Так, для школьников, которые интересуются архитектурой и дизайном, подготовлена насыщенная программа из мастер-классов и квизов, уточнил Левкин.

На занятии "Кручу-верчу" дети в роли архитектурных дизайнеров смогли создать картину и изображением деревьев в технике квиллинга. На другой встрече ребята сделали книгу "Путешествие пчелы в Москве". Участники придумали историю, а затем на ее основе смастерили книгу-игрушку о приключениях маленького насекомого в столице.

Завершающим программу стал урбаз-квиз "Звезды Москвы". Школьники отвечали на вопросы об истории и архитектуре города. Отмечается, что больше всего детям понравились вопросы о парках и знаменитых москвичах.

Проект "Детство в городе" появился в феврале этого года, его мероприятия посетили уже свыше 150 человек. Планируется, что летом для ребят проведут тематическую программу продолжительностью один месяц.

Ранее сообщалось, что старшеклассники московских школ в единый день открытых дверей 20 апреля в кластерах федпроекта "Профессионалитет" смогут познакомиться с актуальными программами обучения и узнать необходимую для поступления информацию. Мероприятие пройдет на площадках 20 колледжей, где дети узнают о направлениях обучения, условиях поступления, а также смогут пообщаться с преподавателями и наставниками и поучаствовать в мастер-классах.