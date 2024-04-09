Фестиваль креативных профессий "Колледж.doc" стартует в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Колледж.doc" пройдет в Москве 9 апреля на площадке Киностудии имени М. Горького, рассказала исполняющий обязанности директора Политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова Ирина Мордвинова.

"Мы стремились подробно показать преимущества различных специальностей, представленных в нашем колледже", – цитирует портал мэра и правительства Москвы слова Мордвиновой.

Участники ознакомятся с такими творческими специальностями, как "графический дизайнер", "кино- и телепроизводство", "техника и искусство фотографии" и другими направлениями. Зарегистрироваться на событие можно сайте "Колледж.doc".

"Фестивали такого уровня – безусловно, огромный вклад в развитие и рост талантливой молодежи", – руководитель направления маркетинга интернет-проектов газеты "Московский комсомолец" Мария Щетинина.

Студенты колледжа представят короткометражные киноленты о востребованных творческих профессиях. Школьники увидят фотовыставки художественные и аудиовизуальные экспозиции. Участники посетят мастер-классы по работе с нейросетями, ювелирному делу, фотографии, анимации, рекламе, макияжу и актерскому искусству.

Ранее на ВДНХ стартовал фестиваль "Войти в Айти". Участники поработают с нейросетями, создадут 3D-модели для компьютерных игр и приложений. Благодаря фестивалю школьники смогут подробнее узнать об IT-сфере.