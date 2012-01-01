Фестиваль колледжей пройдет в Москве в дни школьных каникул

У большинства московских школ с 8 по 14 апреля – весенние каникулы. В эти дни столичные площадки проведут множество культурных и образовательных мероприятий как для детей, так и для родителей. Рассказываем, чем заняться на отдыхе.

Выбрать будущее на фестивале колледжей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 6 по 14 апреля в столице пройдет фестиваль колледжей, где школьники смогут познакомиться с профессиями будущего и выбрать, в какое учебное заведение поступать. В программе: киберсоревнования, мастер-классы, битва роботов, выступления звезд и многое другое.

Например, 7 апреля в 10:00 в Московском государственном образовательном комплексе начнется иммерсивное шоу "Инженерный фиджитал". Для гостей организуют мастер-классы по современной фрезерной и токарной обработке, управлению роботами и дронами.

Диджитал-фест "Войти в айти" пройдет 8 апреля с 11:00 до 18:00 в павильоне "Атом" на ВДНХ. Участники смогут посетить мастер-классы по работе с нейросетями и дополненной реальностью, поработать с 3D-моделями для компьютерных игр и приложений, пройти тесты на профориентацию.

Еще одно ключевое событие – гастрофест, который начнется 14 апреля в 11:00 в пространстве "Три вокзала. Депо". Студенты кулинарных колледжей приготовят для посетителей уникальные блюда и напитки, а также организуют мастер-классы по закускам и десертам.

Вход на все события бесплатный, но по предварительной регистрации на сайте фестиваля.

Погрузиться в мир цветов

Московский зоопарк с 8 по 12 апреля приглашает детей на ботанические зооканикулы с героями Кипой и Грушей. На занятиях ребята узнают о различных видах растений и их особенностях, смастерят свой любимый цветок, а после, уже дома, посадят настоящий и будут следить за его ростом.

Мастер-классы будут проходить с 13:00 до 15:00. Участие по входному билету в зоопарк.

Отправиться в каменный век

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Музей Победы с 8 по 12 апреля приглашает школьников от 8 лет принять участие в детском городском клубе. Можно выбрать одно из 10 направлений: историческое, гражданско-патриотическое, медиа, творческое и другие. Ребята будут изучать выбранную сферу в течение пяти дней.

Например, в направлении медиа подростки научатся находить и рассказывать истории, создавать контент. А в творческом кружке они попробуют себя в хореографии, музыке, театральном искусстве и ораторском мастерстве. Детали участия можно найти на сайте музея.

Свою программу с 8 по 14 апреля приготовил и Государственный исторический музей.

Первое занятие "Путешествие в каменный век с мамонтенком" пройдет 10 апреля в 15:00. Ребята познакомятся с древнейшими артефактами, узнают, кому могли принадлежать эти предметы и как наши предки изготавливали орудия труда.

На уроке "Путешествие в бронзовый век", который состоится 11 апреля в 15:00, юные гости узнают, как люди научились плавить металл и делать из него оружие и украшения, заниматься земледелием, разводить домашних животных. А в интерактивной части занятия ребята попробуют размолоть зерно на каменной зернотерке и сделать петроглиф на специальной бумаге. Подробную программу также можно найти на сайте музея.

В свою очередь, в Музее Москвы с 8 по 12 апреля пройдут весенние каникулы "Сны архитектора". Подростки познакомятся с памятниками архитектуры, освоят инженерные навыки, попробуют возвести объекты, которые так и не были построены, а также пофантазируют о том, какой могла бы быть Москва. Подробности – на сайте учреждения.

День анимации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

А на ВДНХ 8 апреля отметят День анимации. С 10:30 до 20:00 в мультимедийном центре "Союзмультпарк" пройдет большая программа: дети и родители смогут принять участие в викторине, посвященной планетам и созвездиям, сделать уникальные фото с помощью космических аксессуаров и нарисовать сказочных персонажей в виртуальной реальности. Вход по билетам в центр.

Музей кино тоже отметит День анимации – 12 апреля с 14:00 до 15:25 там организуют серию показов мультфильмов, посвященных космосу. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации на сайте учреждения.

Тематический праздник пройдет и на территории колеса обозрения "Солнце Москвы" 14 апреля с 14:00 до 17:00. Гости смогут познакомиться с героями мультсериалов, посмотреть анимационные фильмы и встретиться с режиссерами (вход свободный).