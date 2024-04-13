Старшеклассников Москвы пригласили на единый день открытых дверей 20 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Старшеклассники столичных школ в единый день открытых дверей 20 апреля в кластерах федерального проекта "Профессионалитет" смогут познакомится с актуальными программами обучения и узнать всю необходимую для поступления информацию. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент образования и науки города.

К мероприятию присоединятся 20 колледжей, на площадках которых можно будет узнать о востребованных направлениях обучения, условиях поступления, пообщаться с преподавателями и наставниками и принять участие в мастер-классах.

В частности, в колледже московского транспорта старшеклассники могут попробовать свои силы на симуляторе электропоездов и узнать устройство современного лифта и оборудования релейной защиты и автоматики. По словам директора колледжа Анны Печеной, образовательное учреждение стало первым в проекте "Профессионалитет".

"В том числе благодаря этому проекту нам удалось добиться того, чтобы условия во время подготовки студентов были приближены к реальным условиям на производстве. Это позволило сделать качественный рывок в практической направленности подготовки наших студентов", – добавила она.

При этом в столичном колледже бизнес-технологий школьники познакомятся с перспективными специальностями в области IT, финансов и беспилотной авиации. Кроме того, будущие выпускники попробуют разработать свое мобильное приложение в ходе мастер-классов, а также узнают, как сохранить и приумножить капитал.

"Колледж бизнес-технологий не первый год выпускает высококлассных специалистов, а участие в проекте помогает нам развивать отношения с деловым сообществом и участвовать в развитии экономики Москвы", – уточнила директор Лариса Аверьянова.

В программу "Профессионалитет" также входят:



Первый московский образовательный комплекс; политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова; Московский колледж архитектуры и градостроительства; колледж автоматизации и информационных технологий № 20; Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно"; колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина; колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова; колледж сферы услуг № 32; Московский автомобильно-дорожный колледж имени А.А. Николаева; Московский государственный образовательный комплекс; Московский образовательный комплекс "Запад"; Московский технологический колледж; образовательный комплекс "Юго-запад"; образовательный комплекс градостроительства "Столица"; пищевой колледж № 33; политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова; экономико-технологический колледж № 22; колледж сфер услуг № 10.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в рамках модернизации системы среднего профессионального образования в городе проведут масштабную трансформацию инфраструктуры и содержания образования. В основе модернизации лежат основные принципы – актуальность и востребованность, а также практикоориентированность.