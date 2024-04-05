Предпрофессиональные классы получат дальнейшее развитие – мэр Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Для того, чтобы столичные выпускники могли заранее выбрать себе профессию и хорошо подготовиться к успешной сдаче экзаменов, необходимых для поступления в вуз или колледж, власти продолжат развитие практикумов для подготовки к ЕГЭ, предпрофессиональных классов и повышения качества преподавания. Об этом сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, практикумы для подготовки к ЕГЭ позволяют ученикам заниматься в группах, которые создаются по уровню знаний школьников.

Он напомнил, что в 11 классах изучение предметов школьной программы завершается 1 февраля, а далее выпускники занимаются усиленной подготовкой к экзамену по индивидуальным учебным планам. В 9-х классах, как он утверждает, учителя уделяют большое внимание тем, кто испытывает трудности при сдаче обязательных предметов.

Также градоначальник указал и на развитие предпрофессиональных классов, которые помогают углубленно готовиться к будущей профессии. По его словам, в ближайшие пять лет столичные власти организуют условия для обучения в подобных классах в каждом районе Москвы.

Собянин рассказал, что в этом учебном году в школах ввели единый стандарт образования в медицинских, инженерных, предпринимательских, психолого-педагогических, медиа и IT-классах. Как утверждает мэр, это позволит поближе познакомиться с выбранной профессией (экскурсии, встречи с экспертами), осуществлять проектно-исследовательскую деятельность в вузах-партнерах и в результате получить профессию на базе колледжа.

Кроме того, градоначальник пообещал предоставить учителям все возможности для повышения качества преподавания. Так, специально для этого в скором времени внедрят систему индивидуального методического сопровождения, что должно положительно повлиять на эффективность преподавания.

Ранее Собянин рассказал о будущем столичного образования. Градоначальник напомнил, что среди основных тенденций развития московского образования за прошедшее десятилетие – стремительный рост числа учащихся и существенное улучшение образовательных результатов. По его словам, московское образование лидирует среди регионов России. Собянин также рассказал, что с 2010 года почти в три раза выросло количество школ.

