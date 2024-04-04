Педагоги рассказали, как решить проблему чрезмерных домашних заданий школьников

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Проблема чрезмерной загрузки школьников домашними заданиями заключается в отсутствии синхронизации действий педагогов внутри образовательного учреждения, заявил заведующий кафедрой социальных наук школы "Новый взгляд" Даниил Перхулов.

По словам педагога, в начальной школе один учитель еще может контролировать объем заданий и контрольных, поскольку ведет большинство предметов.

"Но начиная с 5-го класса увеличивается количество дисциплин, которые ведут разные учителя. И если в школе нет механизма синхронизации, то объем домашних заданий и контрольных очень сложно отследить. Заданий может быть как мало, когда дети говорят "нам ничего не задано", так и очень много, когда ученики буквально не спят ночами", – отметил Перхулов.

Вторая школьная проблема – это формальность домашних заданий: многие из них составляются по инерции и не могут принести видимых образовательных результатов, оставляя в детях только чувство усталости и разочарование. По мнению экспертов, в таком случае эффективнее использовать групповые проекты, которые способствуют развитию умения работать в команде. Также стоит пересмотреть подход к самим материалам домашнего задания, чтобы оно было интересно ребенку, отмечают педагоги.

"Важно, чтобы домашнее задание отличалось от привычных номеров задач и упражнений в учебнике. Я в своей работе опираюсь на три принципа формулировки домашнего задания: во-первых, оно должно быть интересным для ученика – нельзя просто дублировать то, что делалось на уроке. Во-вторых, оно должно быть разноуровневым. В-третьих, очень важно, чтобы ребенок имел возможность выбора из предложенных упражнений, в том числе мог и отказаться от выполнения задания по тем или иным причинам", – заключил заведующий кафедрой словесности школы "Новый взгляд" Вадим Хардин.

Ранее Владимир Путин поручил сократить объем домашних заданий, а также убрать лишние контрольные в образовательных учреждениях, чтобы усовершенствовать школьные учебные программы. Помимо этого, нужно сделать так, чтобы содержание школьных программ соответствовало содержанию контрольных работ и материалов государственной итоговой аттестации.