Психолог рассказала, как помочь ребенку наладить школьный график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Позднее выполнение домашнего задания, просмотр телевизора перед сном и долгие прогулки с друзьями – все это может мешать ребенку высыпаться, из-за чего ухудшается его физическое и эмоциональное состояние. Об этом заявила детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с "Газетой.ру".

Она считает важным приучить ребенка не откладывать выполнение домашнего задания, чтобы школьник сам все делал, не ждал допоздна помощи родителей, а также не проводил много времени с гаджетами. Кроме того, специалист советует ограничить перед сном просмотр соцсетей и телевизора. По ее словам, при ярком освещении распадается мелатонин, что вредно перед сном.

Еще Макарова рекомендует убрать кофеин из рациона ребенка, поскольку он долго выводится из организма и как минимум три часа не дает заснуть. Она предложила заменить кофе и газировки на воду, чай, морс, кефир и молоко.

Помимо этого, нейропсихолог рекомендует ежедневно уменьшать время отхода ко сну, чтобы ребенок засыпал в 9–10 часов вечера. Она указала, что режим должен соблюдаться и в выходные, и в праздничные дни.

Последний совет Макаровой – проветривание комнаты перед сном и выключение света в комнате. По ее словам, это положительно скажется на детском сне. В заключение эксперт сказала, что школьникам нужно больше спать, чем взрослым, так как недосып на них сказывается сильнее, подытожила она.

Ранее эксперт Наталья Евсеева рассказала, как ребенку не отвлекаться от выполнения домашней работы. По ее мнению, школьник должен ощущать мотивацию и пользу от своих действий. Так, за хорошую оценку ребенка можно наградить, например, прослушиванием музыки и прогулкой, отметила она.

Также специалист советует убрать с рабочего стола школьника отвлекающие предметы, поставить таймер на выполнение домашнего задания и хвалить его за достижения и непрерывную работу.

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