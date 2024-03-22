Собянин рассказал о гражданско-патриотическом воспитании в школах Москвы 

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 28 тысяч столичных школьников учатся в кадетских классах, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Мэр указал на важность такого направления в образовании, как гражданско-патриотическое воспитание.

"Больше 28 тысяч ребят учатся в кадетских классах Москвы. В "Движении первых" участвуют свыше 79,5 тысячи горожан. В "Юнармии" – больше 45 тысяч школьников", – говорится в его публикации.

Собянин отметил, что школьники активно принимают участие в проектах "Вместе о Победе", "Мой героический район" и "Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны". Также в городе проводятся различные фестивали, состязания и олимпиады.

При этом, по словам градоначальника, на базе столичных школ работают свыше 1,1 тысячи музейных комплексов. Под патронатом учителей и учеников школ и колледжей находятся более тысячи воинских захоронений и памятников, уточнил он.

Мэр подчеркнул, что работа по патриотическому воспитанию школьников будет продолжена.

Ранее Собянин рассказал, как "Московское кино в школе" приобщает детей к киноискусству. По его словам, свыше 180 тысяч учащихся школ и колледжей столицы посмотрели больше 65 отечественных фильмов.

В частности, школьникам и студентам показали фильмы патриотической направленности: "Петр Первый", "Броненосец Потемкин", "Завтра была война" и "В бой идут одни старики".



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