Собянин рассказал, как "Московское кино в школе" приобщает детей к киноискусству

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За пять лет существования проекта "Московское кино в школе" свыше 180 тысяч учащихся школ и колледжей столицы посмотрели больше 65 отечественных фильмов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В частности, школьникам и студентам показали такие фильмы, как "Петр Первый", "Броненосец Потемкин", "Завтра была война", "В бой идут одни старики", "Я шагаю по Москве", "Иваново детство", "Собачье сердце" и другие. Киноафиша формируется москвичами на весь учебный год с помощью онлайн-голосования.

По словам мэра, ребятам рассказывают, как создавалась картина, а после просмотра фильм обсуждают с педагогами и родителями.



Кроме того, в рамках проекта проводятся встречи с актерами, режиссерами, продюсерами, сценаристами, операторами и киноведами. Также проходят различные тематические акции, конкурсы, игры, фестивали и мастер-классы.

"Московское кино в школе" – это совместный образовательный проект департамента образования и науки и департамента культуры Москвы. Его запустили в сентябре 2018 года при поддержке Городского методического центра и "Москино".

В рамках проекта московских школьников и студентов колледжей знакомят с золотым фондом отечественного кино, вместе с педагогами, родителями и представителями киноиндустрии учащиеся обсуждают шедевры кинематографа, принимают участие в тематических играх и конкурсах, учат снимать свое кино.

Цель проекта – изучить наследие отечественного кинематографа, сформировать у школьников и студентов чувство патриотизма, пробудить интерес к российскому кино и способствовать реализации талантов в сфере кинематографа.

Ранее в Москве начались Дни научного кино. До 16 декабря в галереях посетители смогут бесплатно посмотреть документальные фильмы о современных исследованиях и технологиях. Киносеансы состоятся в рамках Фестиваля актуального научного кино.

В этом году запланировано больше 75 кинопоказов. Ленты посвящены повседневной работе и открытиям ученых. Среди них – документальные новинки, короткометражные фильмы, анимация, проекты школьников и студентов.

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