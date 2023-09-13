Более 800 мероприятий провели в рамках МУФ в парке "Зарядье"

Фото: mosurbanforum.ru

На площадке "Зарядье" Московского урбанистического форума (МУФ) было проведено более 800 различных мероприятий, которые смогли посетить москвичи и гости столицы, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Руководитель столичного департамента Сергей Левкин напомнил, что мероприятие подошло к концу 10 сентября, это событие позволило в течение всех прошедших дней формировать общегородскую информационную повестку, также оно входило в топ городских новостей.

"Парк "Зарядье" стал одним из мест притяжения горожан и гостей столицы. Здесь за 38 дней форума прошло свыше 800 культурных, спортивных, творческих и образовательных мероприятий, сотни мастер-классов для детей и взрослых, несколько десятков питчинг- и кейс-сессий, воркшопов и лекций признанных экспертов, известных студий и бюро", – добавил он.

Все мероприятия состоялись на известных локациях парка, например, в концертном зале было открыто выставочное пространство "Город для каждого", где посетители форума могли увидеть 10 крупнейших проектов и градостроительных достижений Москвы за последнее десятилетие, отметил Левкин.

По его словам, в этом же зале состоялось главное событие МУФ – деловая программа с участием руководства столицы и других спикеров. Ее посетили порядка 10 тысяч участников, более миллиона человек наблюдали за мероприятием благодаря онлайн-трансляции.

"Свыше 40 сессий и лекций, 230 российских и зарубежных спикеров мирового уровня, среди них – автор концепции 8 80 Cities Гил Пеньялоса, пионер "зеленой" архитектуры из Малайзии Кен Еанг, а также автор проекта велосипедной супермагистрали в Дубае протяженностью 93 километра Бахараш Багериан", – рассказал глава ведомства.

Еще одним важным событием форума стал конкурс "Культурный код", который проходил впервые, подчеркнул Левкин.

"В этом году он прошел впервые и был задуман как способ взглянуть на столицу, ее культуру, образ жизни и развитие глазами горожан. Из 539 присланных заявок экспертный совет отобрал 309 работ. 15 стали победителями", – объяснил он.

Левкин добавил, что по итогам соревнования был сформирован большой видеосборник с рассуждениями о столице, созданный ее жителями. Также в рамках МУФ состоялось награждение премией MUF Community Awards, ее присуждают городским сообществам и независимым проектам, отдельным людям и стартапам за вклад в развитие Москвы.

"Обладателями премии стали индустриальный парк "Руднево", фудмолл "Три вокзала. Депо", Московский велофестиваль, акция "Дети вместо цветов". 14 проектов были отмечены премией, при этом все вошедшие в шорт-лист были достойны победы и вносят огромный вклад в развитие городской среды", – подчеркнул он.

В парке в том числе проходили творческие мастерские и мастер-классы по гончарному делу, созданию комиксов, скрапбукингу и другим хобби, которые могли освоить посетители любого возраста. Помимо этого, по словам Левкина, участники получали наставления от наставников и профессионалов.

В "Зарядье" проходили документальные и художественные кинопоказы от ведущих российских киностудий, а на парящем мосту, расположенном на территории парка, москвичи и гости столицы могли заняться йогой, медитациями и многим другим, добавил он.

В рамках МУФ состоялся трехдневный фестиваль "Уличная классика", который был посвящен уличной культуре, напомнил руководитель столичного департамента. Во время фестиваля посетители могли посмотреть на выставку граффити, увидеть рэп-батлы, выступления танцоров и отправиться на мастер-классы по диджеингу.

Также во время фестиваля москвичи и гости столицы могли отправиться на концерты разных групп и исполнителей, они представляли как популярную музыку, так и классическую, отметил Левкин.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что МУФ, который проходил с 1 августа по 10 сентября, в этом году посетили более 7,5 миллиона человек. Он напомнил, что в этом году фестиваль проходил впервые сразу на четырех крупных площадках города: в парке "Зарядье", Гостином Дворе, Центральном выставочном зале "Манеж" и "Лужниках". Форум стал главным летним фестивалем столицы.



Собянин: Московский урбанистический форум посетили более 7,5 млн человек