Собянин пригласил производителей на Московскую неделю интерьера и дизайна

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин пригласил производителей на III Московскую неделю интерьера и дизайна в Центральный выставочный зал "Манеж" с 28 по 31 октября. Об этом мэр Москвы написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".



"Тема выставки – "Доступный ремонт и качественная обстановка". Приглашаем на нее производителей мебели, предметов интерьера, отделочных и строительных материалов", – отметил градоначальник.

По его словам, в выставке примут участие свыше 650 брендов из России, государств Ближнего Востока, а также Индии и Китая.

Мэр добавил, что популярные российские и иностранные производители, дизайнеры, архитекторы и девелоперы примут участие в деловой программе выставки. В свою очередь, посетители смогут побывать на открытых лекциях, дискуссиях и мастер-классах. Кроме того, в рамках мероприятий производители смогут найти партнеров по бизнесу.

Посещение выставки доступно по предварительной регистрации на официальном сайте Московской недели интерьера и дизайна.

Предыдущая Московская неделя интерьера и дизайна проходила на ВДНХ с 6 по 9 мая. Тогда в выставке приняли участие более 650 российских компаний из дружественных стран. Кроме того, мероприятие смогли посетить 253 тысячи человек. По словам Собянина, на майской выставке было на 46% больше брендов, на 20% больше посетителей, чем в ноябре 2022 года.