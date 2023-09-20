Собянин рассказал о ярких проектах московских компаний в сфере промдизайна

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Более 500 компаний приняли участие в первом конкурсе "Лучший промышленный дизайн России", организованном Минпромторгом и Минкультуры РФ. 15 из 20 победителей оказались участниками из Москвы. О наиболее интересных проектах в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Жюри отобрали 20 победителей, 15 из них работают в Москве. В качестве главного поощрения проекты-победители получили право разместить на своей продукции специальный знак лауреата", – написал мэр.

Он подчеркнул, что качественная промышленная продукция должна быть функциональной, надежной, безопасной, экономичной, эргономичной и привлекательной. За последние два критерия отвечает промышленный дизайн, для популяризации которого и был организован конкурс.

Одним их победителей конкурса стала столичная компания "Аэромакс". Она показала образец беспилотного вертолета SH-750 с водородным двигателем, который может развивать скорость до 200 километров в час и поднимать грузы весом до 300 килограммов.

Компания "Некс-Т" между тем разработала умные остановочные павильоны общественного транспорта. Они питаются от солнечных батарей, оснащены портами для зарядки устройств и экранами с информацией о времени прибытия транспорта и ближайших достопримечательностях, а также способны оценивать состояние окружающей среды.

Банкоматы на отечественных процессоре "Эльбрус" и ПО представила группа BFS. С их помощью можно не только проводить операции с собственными денежными средствами, но и оплачивать различные услуги, например ЖКУ. Устройства получили улучшенную защиту от мошенников и вандалов. Также они позволяют войти в личный кабинет с помощью биометрии.

Среди других победителей – проект протеза кисти и пальцев рук с микропроцессорным управлением от компании "Моторика". Специальные датчики считывают движения мышц и позволяют автоматически переключаться между восьмью вариантами схватов.

Производитель электроустановочного оборудования "Систэм Электрик" представила розетки и зарядки с увеличенной функциональной площадью, которые подойдут для слабовидящих людей. В их конструкции отсутствую перегородки, а подключаются они с помощью быстрозажимных клемм.

Также Собянин отметил разработки компаний "Лассард" и "ЭМ Ти Прод". Первая создала и уже начала производство лазерного комплекса для резки, рассчитанного на более чем 100 тысяч часов работы. А вторая – зарядную станцию для электромобилей с функцией удаленного мониторинга и управления.

Последняя разработка, о которой рассказал мэр, – первый российский внедорожник класса люкс AURUS-Komendant. Его создали специалисты государственного научного центра "НАМИ".

Ранее сообщалось, что в на ВДНХ до 22 сентября проходит 60-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности "Текстильлегпром". Посетители мероприятия могут посмотреть оборудование, узнать о технологиях, оценить образцы материалов и продукции.



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