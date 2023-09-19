Москвичам рассказали, что можно увидеть на ярмарке "Текстильлегпром" на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

В Москве с 19 по 22 сентября в павильонах № 33, 55 и 57 на ВДНХ проходит 60-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности "Текстильлегпром". Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

На ярмарке можно увидеть технологическую цепочку текстильной и легкой промышленности: от сырья и оборудования до готовых товаров. В павильоне № 33 будет представлен международный салон одежды и аксессуаров, в павильоне № 55 – салон оборудования и технологий, а в павильоне № 57 продемонстрируют технический текстиль, нетканые материалы, защитную одежду и сырьевые ресурсы.

Основные производители на рынке текстиля во время деловой программы расскажут о новых технологиях, материалах, трендах в легкой промышленности. Гостям также представят научно-практические конференции по насущным проблемам, мастер-классы и бизнес-тренинги от главных экспертов рынка, а еще семинары и конкурсы.

Начинает программу конференция "Развитие текстильной и легкой промышленности в современных условиях", на которой можно узнать о мерах поддержки отрасли от Минпромторга РФ и правительства Москвы, а также о том, как искать поставщиков онлайн, новые варианты логистики и субсидии на нее.

О развитии промышленности в регионах можно узнать на сессии "Регион Иваново: текстильные традиции и инновации" и на конференции "Перспективы развития легкой промышленности: кластер Оренбуржье".

Кроме того, гости смогут сами попрактиковаться на круглых столах и других мероприятиях в рамках ярмарки.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили посетить научно-познавательный фестиваль "Проектируем будущее", который пройдет на ВДНХ с 21 по 24 сентября. Граждане смогут не только посетить лекции, но и внести свой вклад в разработку проектов.

До этого сообщалось, что форум-выставка "Карьера vs бизнес" пройдет на площадке столичного кластера "Ломоносов" 21 и 22 октября. Программа предназначена для людей в возрасте от 16 до 35 лет.

Фестиваль "Добрая Москва" прошел в столице по случаю Дня города