Научно-познавательный фестиваль "Проектируем будущее" пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба ДИТ

Москвичей и гостей столицы пригласили посетить научно-познавательный фестиваль "Проектируем будущее", который пройдет на ВДНХ с 21 по 24 сентября. О программе мероприятий рассказала исполняющая обязанности заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Организаторы подготовят больше 100 мероприятий для детей и взрослых. Среди них – презентации, научные дебаты, тематические мастерские и сессии, интеллектуальные игры и выступления экспертов", – добавила она.

По ее словам, граждане смогут не только посетить лекции, но и внести свой вклад в разработку проектов.

На площадке фестиваля встретятся представители различных сфер: архитектуры, образования, медицины, урбанистики, экологии, транспорта и промышленного дизайна. Здесь пройдут дискуссии и иммерсивные лекции. Также будут организованы литературные вечера, квизы и кинопоказы.

Для маленьких посетителей подготовили отдельную программу. Так, пройдут детские мастер-классы по созданию комиксов, сказок и инсталляций. Подросткам, в свою очередь, расскажут о профессиях будущего. Кроме того, им предоставят возможность пообщаться со специалистами из различных областей.

Мероприятия пройдут на площадках Музейного города ВДНХ:

в центре "Космонавтика и авиация";

в Музее славянской письменности "Слово";

в центре современных биотехнологий "Музей "Биотех";

в биологическом музее имени К. А. Тимирязева (павильон № 31 "Геология");

в Театре сказок и других местах.

Тема "Арктика: настоящее и будущее" будет раскрыта старшим преподавателем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрианом Влаховым в Музее славянской письменности "Слово" в 19:00 21 сентября.

Профориентационная игра "Компас новых профессий" состоится в 14:00 22 сентября на базе Музея городского хозяйства Москвы.

Лекции и мастер-классы о транспорте будущего проведут в 18:00 23 сентября в Музее транспорта столицы. Участники попробуют разработать проект транспортного средства для другой вселенной. Авторы лучшей идеи получат призы.

Кроме того, финалисты проекта "Научные бои: вышка" расскажут о своих исследованиях в павильоне "Умный город" в 17:00 24 сентября.

Ранее Сергунина сообщила, что на площадке столичного кластера "Ломоносов" пройдет форум-выставка "Карьера vs бизнес" 21 и 22 октября. Программа предназначена для людей в возрасте от 16 до 35 лет.

До этого Сергей Собянин рассказал, что Московский урбанистический форум, который проходил с 1 августа по 10 сентября, в этом году посетили более 7,5 миллиона человек.



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