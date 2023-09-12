Собянин: Московский урбанистический форум посетили более 7,5 млн человек

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московский урбанистический форум (МУФ), который проходил с 1 августа по 10 сентября, в этом году посетили более 7,5 миллиона человек. Об этом заявил Сергей Собянин. Информация опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что мероприятия впервые были организованы сразу на четырех больших городских площадках: в парке "Зарядье", Гостином Дворе, Центральном выставочном зале "Манеж" и "Лужниках". Форум стал главным летним фестивалем столицы.

Олимпийский комплекс "Лужники"

Так, в "Лужниках" проходило около 350 культурных, спортивных и развлекательных мероприятий ежедневно. Ключевыми событиями стали концерты, приуроченные ко Дню Государственного флага Российской Федерации и Дню города. Визитной карточкой были ночные дискотеки по пятницам и субботам у Малой спортивной арены.

Московские театры и музыкальные коллективы представили здесь свои спектакли и творческие программы. Особенной популярностью пользовался цирковой дивертисмент "Улочки московские". Аудиовизуальный перформанс "Город для каждого" стал одним из наиболее красочных мероприятий.

На площадке программы "Мой район" представили более 35 тематических зон и прошло свыше 15 тысяч мастер-классов. Для маленьких посетителей установили интерактивную песочницу и безопасный канатный комплекс.

На площадке "Макеты объектов реставрации" гости поучаствовали в экскурсиях по арт-объектам. Также работала выставка детских рисунков, посвященных столице. Не меньшей популярностью пользовалась и спортивная программа. В "Лужниках" проходили массовые занятия по джампингу, зумбе, сайклингу. Более тысячи атлетов со всей страны соревновались во втором открытом Кубке Москвы "Игры ГТО – 2023".

Помимо этого, для всех желающих возвели кластер спортивных объектов. Зимние виды спорта представили на горке "Путешествие в Рождество", там тренеры помогали новичкам осваивать азы сноубординга, желающие могли научиться здесь играть в хоккей. Также были представлены летние виды спорта. В частности, на объекте "Искусственная волна" горожанам помогали встать на доску.

Также работал кластер с интерактивными арт-объектами. Гости могли сняться в эпизодах популярных фильмов XX века. Особенно посетителям полюбился арт-объект "Световой тоннель" с панорамным 30-метровым экраном. В павильоне "Цифровые технологии Москвы" можно было познакомиться с цифровыми проектами и сервисами столицы.

Добавляется, что в павильоне "Куб" показали, как менялась столица за последние 12 лет. Фестиваль "Сделано в Москве" познакомил гостей форума с товарами и услугами московских предпринимателей. Он собрал более 500 брендов.

О развитии туристической отрасли Москвы гостям рассказали в мобильном туристско-информационном центре. Также квесты, игры и викторины о городе проходили в пространстве "Почувствуй город". Теме профессионального развития было посвящено и множество мероприятий для детей и взрослых в шатре "Траектория роста".

Кроме того, желающие смогли заглянуть в закулисье городского хозяйства. Например, посидеть за рулем коммунальных машин и техники спасателей и пожарных.

Гостиный Двор

Собянин уточнил, что Гостиный Двор на шесть недель превратился в интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией. Ее посвятили развитию образования, здравоохранения, соцзащиты.

Более 1,4 тысячи обзорных экскурсий провели 15 экскурсоводов центров госуслуг "Мои документы". Более 40 тысяч детей побывали на интерактивных анимационных программах, включая научные шоу с эффектными экспериментами, мастер-классы.

На площадке прошли три крупных форума: III Международный конгресс Urban Health, первый Всероссийский форум среднего профессионального образования, V Форум социальных инноваций регионов. Всего на площадке прошло более 365 мероприятий деловой программы. На них выступили около 1,4 тысячи спикеров.

Особое внимание уделили культурно-просветительской программе. В Гостином Дворе выступали музыканты, танцовщики, драматурги, популяризаторы науки, психологи.

Кроме того, 117 тысяч человек прошли экспресс-обучение на медицинском симуляционном оборудовании. 38 тысяч посетителей научились делать уколы и брать кровь из вены с помощью специальных медицинских тренажеров. Около тысячи горожан посетили марафон трудоустройства и прошли собеседования с крупнейшими работодателями Москвы.

"Зарядье"

По данным мэра, здесь организовали более 800 ярких событий. Гостям предложили образовательные, развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Так, до 31 августа в здании концертного зала проходила выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов столицы "Город для каждого".

В рамках образовательной программы было организовано более 300 мероприятий. Их посвятили вопросам благоустройства общественных пространств и формированию комфортной городской среды. В рамках творческих мероприятий прошли мастер-классы по скрапбукингу, гончарному ремеслу, созданию комиксов и другие.

На сайте уточнили, что ключевым событием стала деловая программа форума. В нее вошли пленарные заседания, круглые столы и выступления экспертов. В рамках форума также прошли День экономики и День комплекса городского хозяйства. Кроме того, площадка стала местом проведения Международного форума инноваций БРИКС "Облачный город". В нем поучаствовали более пяти тысяч человек, в том числе эксперты международного уровня из 30 государств.

Впервые в рамках форума прошла Неделя финансовой грамотности. Более 20 тысяч горожан приняли участие в играх, мастер-классах, лекциях, посетили цифровые выставки, кинолектории. Собянин поучаствовал в церемонии награждения победителей конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства".

Еще одним значимым событием стало проведение первого в истории форума конкурса "Культурный код". Проект был задуман как способ взглянуть на Москву глазами ее жителей. Кроме того, гости посетили документальные и художественные показы ведущих российских киностудий. Ярким событием форума стал фестиваль уличной культуры "Уличная классика". В его программу вошли рэп-батлы, выставка граффити, выступления танцевальных коллективов и мастер-классы по диджеингу.

Центральный выставочный зал "Манеж"

Мэр подчеркнул, что выставка "Станция Манеж", прошедшая в рамках МУФ в Центральном выставочном зале "Манеж", побила рекорды посещаемости и стала самой популярной за всю историю площадки. За 23 дня ее увидели 226 тысяч человек.

Она показала, как открытие Московского центрального кольца, Большой кольцевой линии метро, Московских центральных диаметров улучшило движение в московской агломерации. Также посетители узнали о МЦД-3 и МЦД-4. С площадки Собянин и Владимир Путин 17 августа дали старт движению по МЦД-3.

Впервые перед "Манежем" установили два настоящих вагона, а именно "Иволгу 3.0" и "Москву-2020". На выставке представили свыше тысячи уникальных экспонатов. Так, 37-метровая голограмма с поездом "Иволга 3.0" вошла в Книгу рекордов России как самая большая в стране.

Важной частью станции стал семейный досуговый центр. Здесь 14 тысяч детей собрали 26 550 поделок своими руками. Стенд работодателя "Московский транспорт – это люди" привлек более 1,7 тысячи соискателей.

Ранее сообщалось, что более 200 "писем в будущее" написали гости стенда программы реновации на выставке "Москва 2030. Город для каждого", которая проходила с 4 по 31 августа в музыкально-концертном зале "Зарядье" в рамках МУФ. Отмечалось, что стенд "Реновация: строим будущее" стал связующим звеном между эпохами.

Также герои мультфильма "Фиксики" 9 и 10 сентября рассказали юным горожанам о правилах безопасного обращения электричества в павильоне комплекса городского хозяйства в рамках Мосурбанфорума. Гости изучили правила безопасного обращения с электричеством, сыграв в настольную игру "Доброе электричество – детям".

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